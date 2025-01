Integração entre e-commerce e marketplace para aumentar faturamento da sua loja virtual

Para aumentar o faturamento do e-commerce e marketplace, a integração entre ambos os métodos de vendas é uma estratégia eficiente que pode te ajudar no curto e longo prazo. Gerenciar lojas virtuais, caso tenha mais de uma, por exemplo, é mais desafiador, pois existem diferentes informações que precisam ser acompanhadas constantemente para evitar problemas, como o processamento de pedidos e o controle de envios.

Saiba que a integração te ajuda a gerenciar todas as suas plataformas de maneira mais rápida e segura, permite economizar tempo e automatizar o seu fluxo de trabalho. Ter controle dos seus canais de vendas é indispensável para poder aumentar também o faturamento e fazer o seu negócio crescer cada vez mais na internet.

O que é integração e-commerce?

A integração é o processo de unir e sincronizar todos os sistemas de uma empresa em um mesmo ambiente. O objetivo é tornar o processo de gestão muito mais prático e organizado e também prevenir erros que atrapalhem a etapa de vendas, como processamentos de compras muito demorados.

Integrações são feitas entre sistemas de pagamentos, de marketplaces, métodos de envios e e-commerces. Este é um método que contribui para a prevenção de falhas, duplicações de dados e possibilita que a coleta de informações seja feita com maior precisão, além de permitir que o atendimento aos potenciais compradores ocorra em um tempo reduzido.

Vantagens de um e-commerce e marketplace

O e-commerce e marketplace são vantajosos porque previnem a duplicação de informações, evitam o aparecimento de erros, permitem que os processos ocorram com maior eficiência e podem ajudar no aumento de vendas. Se integrados, deixa de ser necessário acessar diversas páginas para acompanhar as compras dos clientes, o que ajuda a deixar o trabalho mais preciso.

Sem cobrança de comissões

Com o e-commerce e marketplace, deixa de ser necessário ter que pagar comissões para o site, o que te permite direcionar os ganhos para novos investimentos. Isso porque o fato de ter que pagar um valor aproximado dos ganhos mensais ou semestrais do seu negócio não é interessante.

Não precisa gerenciar estoque

Ao optar pelo e-commerce e marketplace, não é mais preciso lidar com gastos de gerenciamento de estoque, nem ter responsabilidade com a parte logística. Dessa forma, os valores obtidos de seus negócios podem ser direcionados para manutenções, melhorias ou implementações de novos recursos para as lojas digitais.

Praticidade em vender todos os dias e até nos feriados

Dada a praticidade do e-commerce e marketplace, você consegue vender em tempo integral, independente de ser um feriado ou não. Este é um aspecto que costuma atrair muitos clientes para as lojas digitais, pois se pode comprar até de madrugada, o que contribui para o aumento de ganhos, desde que as suas lojas sejam integradas no robusto painel da Base para te auxiliar na gestão de informações.

Diferença entre e-commerce e marketplace

Há diferenças entre e-commerce e marketplace, em que o primeiro é uma loja virtual apenas sua, enquanto o segundo é um shopping digital, onde existem milhares de outros lojistas. Por mais que tenham características similares, ambos são completamente diferentes e você vai compreender o porquê a seguir:

E-commerce Marketplace O dono do e-commerce tem acesso ao site e pode vender o que desejar; Uma plataforma que reúne tanto vendedores quanto compradores; O lojista assume também a responsabilidade de gerenciar as vendas; É um modelo de shopping virtual; Todo o atendimento ao cliente é feito pelo lojista; Existe uma variedade de itens à disposição e com preços variados; Necessário definir o tipo de pagamento ideal. Os vendedores podem vender diferentes tipos de produtos.

O e-commerce e marketplace são métodos de vendas que se complementam, pois se você tem uma loja digital, pode implementar o seu negócio neste shopping virtual para vender. Para poder ter controle das compras dos seus potenciais clientes, é indispensável atuar com a ferramenta de gestão da Base para saber quais pedidos foram feitos e realizar o processamento imediatamente.

Qual a importância da integração entre e-commerce e marketplace?

A integração de e-commerce e marketplace é importante porque torna a gestão de logística e pedidos mais segura e prática, contribui com a redução de custos e permite compreender qual o alcance das vendas. Todas as suas lojas ficam presentes em um mesmo lugar, o que evita a necessidade de acessar diferentes páginas simultaneamente para descobrir se algum comprador fez compras.

Com o Hub integração para e-commerce pode ficar mais prático gerenciar o seu negócio, verificar quais foram os pedidos feitos recentemente e quais estão próximos de chegar aos clientes. O status no painel, na etapa de vendas, por exemplo, é alterado para o acompanhamento ocorrer com mais eficiência e evitar divergências de informações.

Gerenciar o seu e-commerce e marketplace pode ficar mais fácil ao optar pelo painel sofisticado e repleto de ferramentas adequadas para te ajudar. Solicite o seu teste grátis com a Base ao preencher o cadastro e aproveite este período para entender como a plataforma funciona e como pode te ajudar!