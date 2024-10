Integrantes do One Direction se pronunciam após morte de ex-colega Liam Payne

Em nota oficial, nesta quinta-feira (17), os integrantes do One Direction remanescentes, Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles e Zayn Malik, lamentaram a morte do ex-colega Liam Payne, da boyband One Direction. Liam Payne morreu na tarde da última quarta-feira (16), após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado.

“Nós estamos completamente devastados pelas notícias da morte de Liam. No momento, e quando todos forem capazes, nós falaremos mais. Por agora, nós vamos tirar um tempo para o luto e para processar a perda de nosso irmão, a quem amamos”, começou a nota, publicada no perfil da boyband.

A última publicação do perfil havia sido em julho de 2020, como celebrar os 10 anos da banda. “As memórias que compartilhamos com ele serão tesouro para sempre. Por agora, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos, e os fãs que o amaram conosco. Nós sentiremos sua falta terrivelmente”, completou a nota.

O cantor Louis Tomlinson também publicou uma nota individual em seu perfil no Instagram. “Estou mais do que devastado por estar escrevendo isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, com uma alma tão positiva, engraçada e gentil. Conheci o Liam quando ele tinha 16 anos e eu tinha 18, fiquei instantaneamente impressionada com a voz dele, mas mais importante ainda, com o passar do tempo, tive a oportunidade de ver o irmão bondoso que desejei toda a minha vida”, começou o artista.

Em nota, Louis elogiou o amigo pelo seu talento como compositor e pelo trabalho compartilhado durante o período em que o grupo esteve ativo. “Uma mensagem para você, Liam, se você está escutando. Eu me sinto muito sortudo por ter você na minha vida, mas estou realmente lutando com a ideia de dizer adeus”, escreveu.