Interlagos vai receber decisão da BRB Fórmula 4 Brasil junto com a etapa final da Stock Car em dezembro

A decisão da temporada da BRB Fórmula 4 Brasil vai ser disputada no mais tradicional palco do automobilismo brasileiro: o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, no fim de semana do dia 17 de dezembro, dentro da programação da Stock Car. A categoria de base teve de mudar seu calendário devido ao prolongamento do prazo de finalização das reformas do autódromo de Brasília. A etapa estava originalmente programada para 26 de novembro no circuito da capital federal.

Por ser uma categoria chancelada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), ela só pode correr em pistas homologadas pela FIA. E no Brasil, apenas Interlagos, Velocitta e Goiânia têm a chancela da entidade internacional.

O que ele disse:

“Aguardamos o máximo que pudemos e entendemos agora que os prazos da obra não vão permitir que possamos competir em Brasília. Então, tivemos que fazer uma opção para 2023. Foi uma pena, pois todos estávamos muito entusiasmados com a volta daquele autódromo. Mas, no ano que vem, correndo tudo bem como estamos prevendo, estaremos lá com certeza.”

Fernando Julianelli, CEO da Vicar

Calendário final da BRB Fórmula 4 Brasil em 2023:

05/11 – Interlagos (preliminar do GP de São Paulo de F1)

17/12 – Interlagos (decisão do campeonato)