Intermediado por Tarcísio, Bolsonaro e Nunes marcam encontro reservado em dia de ato em São Paulo

Um encontro reservado entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) está programado para acontecer no próximo sábado (7), na capital paulista. A conversa, ainda sem hora fechada para acontecer, foi articulada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que esteve em Brasília especialmente para falar com Bolsonaro sobre Nunes e deve ocorrer no Palácio dos Bandeirantes, em que Bolsonaro estará hospedado. O vice de Nunes, coronel Mello Araújo (PL), também vai comparecer.

A expectativa é estreitar a relação entre Bolsonaro e Nunes, que sofreu com rusgas recentes, e marcar efetivamente a data para a gravação das inserções do ex-presidente na campanha do prefeito, o que está previsto para ocorrer na semana que vem. Tarcísio afirmou que a conversa na capital com Bolsonaro “foi excelente”.

“Deu para fazer leitura importante do cenário, presidente está animado, nós estamos animados, pelo que temos visto de comportamento e evolução nos últimos dias, principalmente depois que a propaganda na TV começou. Está sendo possível mostrar tudo o que foi feito ao longo desse período. Presidente vai se engajar e estamos combinando a melhor oportunidade para ele fazer a gravação e os dois vão ter uma conversa boa. Está tudo certo e eu entendo que a entrada dele é muito importante”, afirmou, nesta quinta-feira (5).