Intermunicipal 2024: Castro Alves bate Crisópolis no jogo de volta e vence título inédito da competição

A Seleção de Castro Alves entrou para a história neste domingo (24) ao conquistar, de forma inédita, o título do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2024. A vitória por 2 a 0 sobre Crisópolis (6 a 0 no agregado), diante de um estádio lotado no Recôncavo Baiano, coroou uma campanha invicta marcada por dominância em toda competição.

Com o triunfo, Castro Alves se tornou a 29ª cidade a levantar o troféu da maior competição de futebol amador do Brasil. Entre as campeãs, 15 possuem apenas um título, enquanto Cachoeira e Itabuna seguem no topo do ranking, com oito conquistas cada.

DOMÍNIO ABSOLUTO NA FINAL

A decisão já havia sido praticamente definida no jogo de ida, em Crisópolis, quando Castro Alves goleou a adversária por 4 a 0. No confronto deste domingo, diante de sua torcida, a equipe confirmou o favoritismo ao vencer por 2 a 0, com gols que consolidaram sua superioridade.