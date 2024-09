Intermunicipal: Eunápolis goleia e segue entre os 16 restantes

Foram definidas neste domingo (22) as seleções participantes da quarta fase do Campeonato Intermunicipal e que continuam na briga pelo título de campeã em 2024. Os confrontos das oitavas de final começam no próximo dia 29, com a realização de oito partidas no interior baiano.

Entre os classificados, destaca-se o time de Eunápolis, o único representante do extremo sul. Jogando em casa, no estádio José Araújo Santana, a equipe goleou Brumado por 5×1, após ter vencido o jogo de ida da terceira fase por 3×0.

Com 21 pontos em oito partidas, Eunápolis ocupa a 3ª posição na classificação geral acumulada, representando um aproveitamento técnico de 87,5%. Na próxima etapa da competição, o seu adversário será Ibirapitanga, que se classificou após vencer fora de casa a seleção de Aurelino Leal por 1×0.

Por outro lado, o selecionado de Itagimirim foi eliminado ao ser goleado pela equipe de Cachoeira por 4×0. No primeiro confronto, realizado em Itagimirim, o placar foi 0x0.

Na definição dos participantes da quarta fase, três equipes garantiram a classificação nos pênaltis: Conceição da Feira, Quijingue e Itapetinga.

Confira os resultados da rodada e os confrontos da próxima etapa:

Castro Alves 2×0 Conceição do Coité

Simões Filho 6×0 Glória

Cachoeira 4×0 Itagimirim

Crisópolis 1×0 Santaluz

Potiraguá 3×0 Guanambi

Eunápolis 5×1 Brumado

Conceição da Feira 2×1 Serrinha (pênaltis: Conceição da Feira 3×1)

Uruçuca 1×2 Itapetinga (pênaltis: Itapetinga 4×3)

Ipirá 1×1 Ibicaraí

Feira de Santana 0x3 Euclides da Cunha

Ipiaú 0x0 Luís Eduardo Magalhães

Valente 1×0 Tucano

Coaraci 1×1 Quijingue (pênaltis: Quijingue 5×3)

Aurelino Leal 0x1 Ibirapitanga

Saubara 1×1 Jacobina

Barrocas 2×0 Bom Jesus da Lapa

Jogos de ida das oitavas de final

Quijingue x Castro Alves

Itapetinga x Simões Filho

Ibirapitanga x Eunápolis

Jacobina x Cachoeira

Barrocas x Potiraguá

Valente x Crisópolis

Ipiaú x Ipirá

Euclides da Cunha x Conceição da Feira

Por Domingos Oliveira (foto: Ascom/PME)