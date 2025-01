Internada, Lexa atualiza estado de saúde: “Situação complicada”

Internada, Lexa usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde. Grávida de seis meses, a cantora se manifestou publicamente pela 1ª vez depois de dar entrada da unidade semi-intensiva da Maternidade Santa Joana, com pré-eclâmpsia.

“Uma semana internada e nunca imaginei que estaria em uma situação tão delicada e complicada”, escreveu em um story do Instagram.

Esperando Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, a artista completou: “Eu e minha filha, somos filhas de um Deus amoroso e fiel. Aqui no hospital cada dia é uma vitória.”

A famosa ainda demonstrou gratidão aos fãs, seguidores e toda equipe do hospital. “Sigo internada na semi-intensiva. Obrigada a todos pelas orações e palavras, vamos seguir nessa corrente”, enfatizou.

Lexa finalizou o desabafo frisando que é uma pessoa de fé e acredita na recuperação e na evolução da bebê. “Obrigada Clínica Alumia e Dra. Camila Martin por tudo, obrigada enfermeiros e todos os médicos envolvidos no meu caso. Já deu tudo certo, eu creio em milagres”, encerrou a mensagem.

Recentemente, Darlin Ferrattry contou que esteve com a filha e revelou como ela está. “O que eu quero falar é que eu pude subir, abraçar e beijar muito a minha filha e a barriguinha dela”, comentou.

Darlin prosseguiu em conversa com o portal LeoDias: “É um momento muito delicado, mas acredito que a fé move montanhas. De coração, é um momento de amor pra Lexa.”

Por fim, Ferrattry se mostrou confiante. “Ela está sendo muito bem cuidada, com médicos bem dedicados e que dão todo o suporte. Ela acabou de ser medicada na minha frente e eu vi o cuidado e o amor. Acho que é pensamento positivo e que vai dar tudo certo”, garantiu.

A internação de Lexa, após ser diagnosticada com eclâmpsia em meio à gestação da primeira filha, Sofia, tem preocupado familiares, amigos e fãs da cantora. E a irmã dela, Wenny Isa, usou as redes sociais para desabafar.

“Sei que a dor me acompanha. A esperança e a fé também. Sei que os compromissos anteriormente assumidos de agenda, da vida, precisa ser cumprida, como minha irmã me ensina”, começou a jovem.

E continuou: “Continuarei fazendo o que é necessário, mantendo a rotina e sendo o pilar que minha família precisa, mesmo em meio a um momento tão delicado, como conversamos hoje à tarde no hospital Santa Joana, pois sempre estarei ao seu lado e da nossa Sofia.”