Internada, Lexa pede orações para a filha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Lexa, 29, pediu que os fãs rezem por sua filha, Sofia. Ela fez o pedido num story no Instagram. “Gostaríamos de pedir uma corrente de oração. De todo o seu coração… Rezem pela Sofia”, escreveu. A postagem não incluiu nenhuma foto de Lexa, apenas a frase.

A cantora está internada desde o dia 20 de janeiro. Ela foi diagnosticada com pré-eclâmpsia, complicação da gravidez caracterizada pelo aumento da pressão arterial após a 20ª semana de gestação, frequentemente acompanhada pela presença de proteína na urina (proteinúria).

Lexa está no sexto mês de gravidez. Sofia é a primeira filha da cantora com o noivo, o ator Ricardo Vianna. Os dois anunciaram a gravidez em outubro: “O meu maior sonho está dentro de mim. A maior bênção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais”, escreveu Lexa no Instagram.

