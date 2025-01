Internada, Preta Gil celebra aniversário da irmã: “Te amo infinito”

Internada após passar por uma longa cirurgia para retirada de novos tumores, a cantora Preta Gil prestou uma homenagem nas redes sociais à irmã Bela Gil, em comemoração ao aniversário dela, nesta sexta-feira (3/1).

Na postagem, Preta compartilhou vários cliques ao lado da irmã e a chamou de “eterno bebê”. “Você me inspira a ser melhor, sempre com a verdade e com o amor. Um amor que só a gente sabe, nossa família, nossos filhos, nossa base de tudo. A construção desse amor me emociona”, escreveu.

Na sequência, a cantora ainda agradeceu ela por “nunca largar” a mão dela. “O nosso lema é fazer o outro sorrir na alegria e na tristeza. Você me dá esperança na vida e merece só coisas boas. Obrigada por nunca largar minha mão, minha irmã. Te amo infinito, feliz aniversário”, escreveu.

Preta Gil internada

A cantora passou por uma cirurgia de para a retirada de tumores em busca da cura do câncer intestino no dia 19 de dezembro. Ela recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 31 e conseguiu passar a virada do ano ao lado do pai.

No Instagram, o perfil de Gil compartilhou um dos momentos da noite em que ele e a esposa, Flora, estiveram com Preta. “Um feliz ano novo para todos, em especial para nossa querida Preta Gil, que passou a noite acompanhada de Gil e Flora Gil, rodeada de amor e carinho”, disse o texto assinado pela equipe do cantor. A cantora ainda não tem previsão de alta hospitalar.