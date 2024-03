Internauta compartilha imagem de acidente no centro de Itamaraju

Um internauta registrou um acidente envolvendo uma motocicleta neste sábado (30) de março, no centro baixo de Itamaraju. E enviou as imagens ao portal Itamaraju Notícias.

O acidente foi registrado na Rua Plinio Moscoso, onde o condutor de motocicleta que prestava serviço de delivery necessitou de atendimentos médicos.

O trânsito no local ficou obstruído e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) prestou socorro à vítima, que foi transferido para a uma unidade hospitalar do município.

As autoridades foram notificada sobre o acidente, no entanto a motocicleta foi removido profissionais da empresao. As causas do acidente serão investigadas.

As imagens foram enviadas pelo internauta e ex-vereador Isac Gil, através da ferramenta Whatsapp.