Internauta registra acidente com ônibus que transportava crianças em Itamaraju

Um internauta do portal Itamaraju Notícias enviou na manhã desta segunda-feira (08) de abril imagens de um acidente na ladeira, que liga os bairros Bela Vista e Jaqueira em Itamaraju.

Nas imagens enviadas é possível notar o desespero de crianças que tinha como destino unidades de ensino. Mas devido a uma pane mecânica o ônibus acabou perdendo o controle e colidiu contra um imóvel.

O condutor do ônibus consegui evitar uma tragedia. Apesar do susto e prejuízos materiais, não houve registro de pessoas com graves ferimentos.

A polícia militar da 43ª CIPM também foi notificada sobre o acidente.