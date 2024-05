Internauta registra acidente no centro de Itamaraju

Um internauta do portal Itamaraju Notícias enviou nesta segunda-feira (06) de maio, imagens de um acidente na região central de Itamaraju.

Nas imagens enviadas por Henrique Britow, foi possível notar que um motociclista acabou necessitando de atendimento médico, após a moto que ocupava se envolver na colisão com outro veículo.

Pessoas que transitavam nas proximidades da praça Castelo Branco, na região do semáforo do Fórum, mobilizaram as autoridades e equipes de saúde, para promoverem os primeiros atendimentos.

Devido ser um ponto central da cidade, o trânsito chegou a ficar lento

A polícia militar da 43ª CIPM também foi notificada sobre o acidente.

As imagens foram enviadas pelo internauta no perfil do instagram @itamarajunoticias do portal Itamaraju Notícias.