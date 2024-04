Internautas comparam Lula a Wolverine em cartaz de filme

Usuários do X dizem ver o rosto do presidente na foto do ator Hugh Jackman no pôster de “Deadpool & Wolverine”

Lula (dir.) foi comparado com o ator Hugh Jackman em cartaz de divulgação do filme Deadpool & Wolverine (esq.) Reprodução – 22.abr.2024

PODER360 22.abr.2024 (segunda-feira) – 22h32



Internautas compararam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao personagem Wolverine no novo cartaz do filme Deadpool & Wolverine do super-herói divulgado nesta 2ª feira (22.abr.2024). A produção, que tem Ryan Reynolds como Deadpool e Hugh Jackman como Wolverine, estreia em 26 de julho.

Na imagem de divulgação, o rosto de Jackman é exibido no reflexo de duas espadas que se cruzam formando um x. “Não consigo desver o Lula desse pôster de Deadpool e Wolverine”, disse uma das primeiras usuárias a notar a semelhança.

Eis algumas das reações:

