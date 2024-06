Internautas fazem memes com Neymar por PEC das praias

Usuários do X também subiram a tag “privatiza o Neymar”; o jogador é sócio de uma empresa que pode ser beneficiada com a aprovação da proposta

Na imagem, uma montagem sobre a Praia do Tombo faz referência à fama de Neymar de cair durante os jogos

A suposta relação do jogador Neymar com a PEC das praias segue repercutindo nas redes sociais. Nesta 2ª feira (3.jun.2024), usuários do X (ex-Twitter) compartilharam memes do atleta acompanhados da frase “privatiza o Neymar”.

A Proposta de Emenda à Constituição 3 de 2022 propõe repassar os chamados terrenos de marinha, que compreende áreas do litoral brasileiro, para Estados, municípios e proprietários privados.

Desde que foi indicado como um possível beneficiário da PEC, Neymar vem sendo alvo de críticas de internautas e artistas, como a atriz Luana Piovani, com quem trocou farpas na 5ª feira (30.mai.2024). Desta vez, foi motivo para memes.

Eis algumas postagens sobre o jogador:

Entenda a PEC A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados em 22 de fevereiro de 2022. O Senado retomou a discussão na 2ª feira (27.mai), quando promoveu uma audiência pública para analisar o tema.

Na Casa Alta, a PEC é relatada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ele se tornou alvo de críticas de governistas. O congressista disse que o texto não fala de praias ou trechos de praias, só de espaços já ocupados.

A proposta trata dos chamados “terrenos de marinha”, áreas da costa marítima com 33 metros do mar ao continente. Compreendem entornos de ilhas, margens dos rios e de lagoas.

O texto propõe transferir para Estados e municípios as áreas já usadas por eles. Também permite o uso para entes privados, mediante pagamento. As terras que não estão ocupadas continuariam sendo uma propriedade federal.

Apesar do nome, as terras de marinha não pertencem à Marinha, que é parte das Forças Armadas. São terrenos de propriedade da União, localizados entre a linha imaginária da média das marés e 33 metros para dentro do continente.

A linha imaginária foi estabelecida pela Carta Náutica de 1831 e da média das enchentes comuns daquela época.

NEYMAR E A PEC DAS PRAIAS Neymar é sócio da empresa Due Incorporadora em um empreendimento chamado de “Caribe Brasileiro”. Serão 28 empreendimentos no litoral de Pernambuco e Alagoas. Internautas resgataram o vídeo do atleta e disseram que ele estaria apoiando o projeto de privatização porque poderia ser beneficiado. O jogador e a empresa negam.

Eis a nota da empresa de Neymar:

“Recentemente, o nome da nossa empresa foi associado às questões ligadas à PEC 03/2022, infelizmente, em um contexto pejorativo e politizado.

“Nossa parceira Due, responsável pelos empreendimentos imobiliários na região Nordeste, já se posicionou, demonstrando o cumprimento fiel às questões ambientais e de licenciamento dos seus projetos e, sobretudo, a total desconexão da sua iniciativa privada com a PEC 03/2022, que não refletirá em nada nos imóveis de sua propriedade. A questão da relevância desse tema cabe ao Congresso Nacional e aos especialistas.

“O deputado Túlio Gadelha, que associou inicialmente no plenário da Câmara os empreendimentos da Due à PEC 03/2022, já foi acionado, informado em detalhes o equívoco que cometeu e compreendeu perfeitamente a ausência de ligação, seguido de um pedido de desculpas.

“Por outro lado, infelizmente, de forma oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável, a senhora por nome de Luana Piovani utilizou suas redes sociais para atacar nosso cliente Neymar Jr, tentando associar sua imagem a um tema polêmico. Atacou sem propósito, criando conjecturas e elucubrações, inclusive com ataques pessoais e reputacionais.

“Nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e momento adequados”.

Eis a nota da Due:

“Garantindo a transparência das nossas comunicações, reforçamos publicamente que a responsabilidade ambiental e social são valores imutáveis dentro da nossa empresa e projetos. Cumprimos as mais rigorosas leis de proteção ambiental e realizamos projetos próprios de preservação do meio ambiente. Tais valores e práticas permanecem e permanecerão.

“Nossos empreendimentos não sofrerão qualquer impacto, seja positivo ou negativo, com a PRC 03/2022, como levianamente imputado por algumas pessoas em seus canais de mídia social e replicado em alguns veículos de comunicação.”