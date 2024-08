Interpol: homem que roubou terço de ouro em igreja é preso na Colômbia

Suspeito de furtar um terço de ouro na Igreja do Pilar, em Ouro Preto (MG), William Cardona Silva foi preso em Bogotá, na Colômbia. O criminoso já havia sido denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O crime ocorreu em 10 de novembro de 2023. Outras duas pessoas acusadas de participar do crime já foram presas. Apenas uma integrante da quadrilha permanece foragida. Ela é procurada por forças de segurança nacionais e internacionais.

A comunicação da prisão de William foi feita na terça-feira (20/8), ao promotor de Justiça Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais (Caocrim) pela delegada federal Fátima Barsalo, que representa a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no estado.

De acordo com o Marcos Paulo, o MPMG pedirá a extradição de William Cardona para o Brasil, onde responde a diversos outros processos e é investigado por um furto milionário em uma joalheria de um shopping de Boa Vista, em Roraima.

William Cardona Silva foi preso pela polícia de Bogotá após entrar na lista de procurados pela Interpol por crimes de roubo e associação criminosa. Ele foi localizado no bairro La Pepita. Ele, agora, está à disposição da Diretoria de Assuntos Internacionais da Procuradoria-Geral da República.

Além de William, os outros acusados são Ingrid Lorena Ceron Rincon, Miller Daniel Hortua Laverde (ambos presos), e Carol Viviana Pineda Rojas, que está foragida.

Memória Em 10 de novembro de 2023, William Cardona e demais réus, por meio do uso de ferramentas, entraram no museu de arte sacra da igreja do Pilar onde roubaram um terço de ouro do Rosário Beneditino que estava exposto no museu.