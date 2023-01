Interventor federal de Lula demite superintendente da PF no Distrito Federal

O interventor na segurança do Distrito Federal após a invasão de Brasília, Ricardo Cappelli, demitiu o superintendente da Polícia Federal no DF, Victor Cesar Carvalho. Ele estava no cargo desde outubro de 2021. A exoneração foi formalizada em publicação no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 10. Não houve nomeação de um substituto de Carvalho no cargo. A exoneração acontece após a invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília no último domingo, 8, quando vândalos ultrapassaram os bloqueios de segurança e chegaram à Esplanada dos Ministérios, destruindo o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), movimento que terminou com a prisão de cerca de 1,5 mil pessoas e a depredação de obras, bens públicos e roubo de objetos do acervo histórico do país. Ricardo Capelli, que ocupa o cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública e foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para coordenar a intervenção federal no Distrito Federal, também designou nesta segunda-feira a troca do comando da Polícia Militar do DF, nomeando o coronel Klepter Rosa como chefe da corporação.

