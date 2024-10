Inundações na Espanha deixam pelo menos 62 mortos

Ao menos 62 pessoas morreram nas inundações provocadas pelas chuvas torrenciais na região de Valência, sudeste da Espanha, que também geraram imagens impactantes de torrentes de água devastando ruas e arrastando automóveis. “Neste momento, e de forma provisória, o número de vítimas fatais chega a 62 pessoas. O processo de identificação das vítimas continua”, afirmou a Cecopi, organização que coordena as operações de resgate na região. Chuvas torrenciais e fortes ventos atingiram o sul e leste da Espanha desde o início da semana, provocando inundações em Valência e na região da Andaluzia. Algumas áreas da Comunidade Valenciana permaneciam sem serviço de telefonia e energia elétrica nesta quarta-feira e alguns pontos da região estavam inacessíveis devido a estradas inundadas, informou o presidente regional, Carlos Mazón.

Imagens registradas na terça-feira mostram torrentes de água arrastando carros. Os sistemas de transporte ferroviário e aéreo foram gravemente afetados. Moradores da região tentavam retirar a lama de suas casas com baldes e caminhavam com água na altura do quadril para tentar salvar seus pertences. “Reiteramos a importância de não fazer deslocamentos por estrada nas províncias afetadas na região de Valência”, insistiu Mazón nesta quarta-feira.

“Desolados” “Toda nossa solidariedade e carinho às famílias das pessoas que morreram nesta tragédia e para aqueles que, neste momento, continuam procurando seus entes queridos. A Espanha chora com todos vocês”, disse o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, no Palácio de Moncloa. “As administrações públicas estão trabalhando, estamos trabalhando de forma coordenada para fazer o possível e vamos disponibilizar todos os meios necessários hoje, amanhã e pelo tempo que for necessário para que possamos nos recuperar desta tragédia, não vamos deixá-los sozinhos”, acrescentou Sánchez, antes de alertar que o desastre é uma emergência que “continua”. O Congresso espanhol respeitou um minuto de silêncio nesta quarta-feira em homenagem às vítimas.

“Desolados com as últimas notícias (…) Nossos mais sinceros pêsames aos parentes e amigos dos mais de 50 mortos. Força, ânimo e todo o apoio necessário para todos os afetados”, afirmou Casa Real espanhola em uma mensagem na rede social X. Em algumas áreas, a quantidade de chuva em apenas um dia foi equivalente ao que está previsto para um mês, segundo a imprensa local. “Estamos diante de uma situação inédita, da qual ninguém tem recordação”, disse o chefe do governo de Valência. Com o número atual de 51 mortos, este é o fenômeno meteorológico com o maior número de vítimas na Espanha desde agosto de 1996, quando 86 pessoas morreram durante as chuvas torrenciais que destruíram um camping na província de Huesca.

O governo enviou mais de mil soldados da Unidade Militar de Emergências (UME), especializada em missões de resgate, a Valência para apoiar os serviços locais. “Também serão enviadas equipes especiais com cães, se for necessário”, disse a ministra da Defesa, Margarita Robles, que citou um “fenômeno sem precedentes” em Valência, onde a avalanche de água foi tremenda. A prefeitura de Valência anunciou a suspensão das aulas e dos eventos esportivos. Também informou que os parques permanecerão fechados. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a “Europa está pronta para ajudar” a Espanha. “O que estamos vendo na Espanha é devastador. Meus pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e as equipes de resgate”, escreveu na rede social X.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP