Inundações no RS: ‘quase 90% do nosso voluntariado perdeu tudo’, afirma moradora de São Leopoldo

O estado do Rio Grande do Sul está vivenciando uma das maiores tragédias causada pelas enchentes, com um número alarmante de quase 80 mil pessoas desabrigadas e mais de 600 mil desalojadas. A chefe de cozinha Simone Dutra, moradora de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, concedeu entrevista ao Jornal da Manhã nesta terça-feira (21) e falou sobre a ajuda que tem dado na alimentação em abrigos. A mobilização de organizações não governamentais e de voluntários tem exercido um papel importante para atender às necessidades básicas das vítimas. Dentre as várias iniciativas de apoio, destaca-se a atuação da ONG Aconchego, sob a liderança da Simone. O que começou como um pequeno grupo de amigos voluntários se expandiu para 298 pessoas dedicadas a preparar e distribuir alimentos para grupos necessitados.

“Desde o resgate, são voluntários. Totalmente civis. A sociedade se uniu”, afirma Simone. São Leopoldo, uma das cidades mais atingidas, conta com cerca de 88 refúgios temporários, recebendo 180 mil pessoas desabrigadas e com 55 mil residências afetadas. A situação, segundo a chefe de cozinha, é extremamente desoladora, com a comunidade enfrentando enormes desafios, tanto físicos quanto emocionais, especialmente agora que as águas começam a baixar e os danos às propriedades se tornam mais evidentes.