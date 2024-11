Investigação revela que Princípe William e rei Charles III lucram milhões com serviços públicos

Uma recente investigação revelou que o príncipe William e o rei Charles estão gerando receitas significativas por meio de contratos com instituições de caridade e serviços públicos. O The Sunday Times, em conjunto com o programa “Dispatches” do Channel 4, conduziu uma análise detalhada sobre os rendimentos provenientes dos Ducados de Lancaster e Cornwall, que pertencem a Charles e William, respectivamente. Os resultados da apuração indicam que essas propriedades estão lucrando milhões ao cobrar aluguéis comerciais e impostos de diversos setores, incluindo departamentos governamentais, conselhos locais, empresas e o público em geral. A realeza impõe taxas pelo uso das terras, que abrangem desde pedágios até taxas para a operação de escolas e instituições de caridade, além de encargos para serviços como sepulturas.

Os chamados “Duchy Files” revelaram que existe um acordo com o Tesouro britânico que isenta a realeza de pagar impostos sobre os lucros obtidos. A exploração das terras resultou em ganhos aproximados de US$ 65 milhões, sendo que o Ducado de Lancaster contribuiu com US$ 35 milhões e o Ducado da Cornualha com US$ 30 milhões. Os representantes dos Ducados afirmaram que se tratam de propriedades privadas e que os lucros são destinados a financiar atividades de natureza pública, privada e de caridade. De acordo com a Lei das Terras da Coroa de 1702, o rei tem direito apenas à renda, e não ao capital do Ducado, recebendo pagamentos de forma periódica. Um porta-voz da propriedade real reiterou que as operações estão em conformidade com a legislação do Reino Unido, enfatizando que o Ducado de Lancaster é autofinanciado e não depende de recursos públicos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA