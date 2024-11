Investigação sobre morte de ex-ator mirim ganha novo capítulo

Nesta sexta-feira (1º/10), a Polícia Civil divulgou novas informações sobre a morte de João Rebello. O ex-ator mirim morreu no último domingo (24/10), depois de ter o carro alvejado com 12 tiros, em Trancoso, na Bahia. Segundo a investigação, o artista foi confundido com outro homem, que possuía um veículo da mesma cor e modelo.

O homem que seria assassinado tinha dívidas com traficantes de drogas da região e já havia sido ameaçado. De acordo com o inquérito, ele estacionava o automóvel no mesmo em que João estava parado, aguardando uma amiga.

Os agentes alegaram que o crime foi um engano e isentaram de Rebello de qualquer envolvimento com bandidos. A polícia ainda ressaltou que o sobrinho de Jorge Fernando era uma pessoa tranquila, que costumava realizar festas beneficentes em prol de pessoas carentes.

Na última quinta (31/10), três suspeitos foram identificados e tiveram a prisão preventiva decretada. Wallace Santos Oliveira, conhecido como WL; Felipe Souza Bruno, o Zingue; e Anderson Nascimento Sena, que tinha o apelido de Danda.

WL se entregou e já está na cadeia. Zingue e Danda estão foragidos. Os criminosos tinham outros mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas.