Investigada pela polícia, esposa de MC Poze comprou mansão milionária

Esposa do MC Poze do Rodo, Vivi Noronha é dona de uma mansão milionária localizada no Rio de Janeiro. A influenciadora comprou o imóvel, que custou R$ 3,5 milhões, em fevereiro deste ano.

Na época da compra, ela explicou que a casa estava em obras para ficar do jeito exato que ela queria. “Estou fazendo tudo com muito amor, porque esse será o lar dos meus filhos e quero que eles cresçam com as melhores lembranças possíveis”, disse à Quem na ocasião.

Investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) na Operação Rifa Limpa, que investiga um esquema que simula sorteios ilegais realizados em redes sociais, ela garantiu que o imóvel era fruto do trabalho dela.

“[É] uma conquista muito valiosa e muito importante para mim. Agora estamos em obras, mas não vejo a hora de poder ver tudo pronto. Com certeza é a realização do meu sonho.”

Essa não foi a primeira mansão comprada por ela. Em 2022, Vivi Noronha adquiriu um imóvel por mais de R$ 1 milhão e anunciou no X, antigo Twitter, que pagou tudo à vista. “Dinheiro fruto do meu trabalho, do meu esforço, de toda minha GUERRA que é somente minha”, completou.

Operação Rifa Limpa

Segundo a Polícia Civil, a Operação Rifa Limpa cumpre 10 mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais e outros envolvidos em uma organização criminosa responsável por esquema ilegal de sorteio de rifas pelas redes sociais e lavagem de dinheiro. A ação visa apreender documentos que comprovem fraudes nos processos de realização das rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores.

Além do MC Poze do Rodo, outros influenciadores, como Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Leandro Medeiros, o Lacraia, foram alvos de busca e apreensão.

As investigações revelam que os influenciadores, ao divulgarem os sorteios nas redes sociais, “visam lucros ilícitos à custa de um grande número de pessoas, utilizando mecanismos fraudulentos”. A PCRJ explica que os “sorteios são baseados em parâmetros da Loteria Federal, criando falsa aparência de legitimidade e segurança. No entanto, não existe auditoria oficial para verificar o ganhador real”.