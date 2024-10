Investigado em operação sobre bets e com contas bloqueadas pela Justiça, Gusttavo Lima debocha: “Devendo e luxando”

De volta aos palcos após a polêmica com o envolvimento na Operação Integration, que investiga supostos envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro por meio dos jogos de azar, o cantor Gusttavo Lima debochou da situação em que se encontra, com as contas bloqueadas pela Justiça.

Em apresentação realizada no último final de semana em Brasília, durante o projeto ‘Buteco’, o sertanejo comentou o assunto no palco: “O bebê está devendo e luxando, porque minhas contas estão bloqueadas. Trinca, sessenta, noventa, sem juros, eu aceito”.