Investigado por tráfico sexual, indicado de Trump para Departamento de Justiça renuncia

O ex-deputado republicano Matt Gaetz, que havia sido nomeado chefe do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, renunciou à sua nomeação nesta quinta-feira. Gaetz é investigado por acusações como tráfico sexual, uso de drogas ilícitas, aceite de benefícios impróprios e obstrução de investigações governamentais.

Segundo Gaetz, ele decidiu renunciar, pois não gostaria de ser um imbróglio para o trabalho de transição para o segundo governo Trump. “Não há tempo a perder em uma desnecessária e prolongada briga, portanto, eu estou renunciando à nomeação para Advogado Geral”

Gaetz era representante da Flórida no congresso e havia conquistado a reeleição para um quinto mandato nas eleições de novembro deste ano, mas renunciou a posição justamente após a sua nomeação ter sido anunciada. No Congresso, Gaetz trabalhou no Comitê de Justiça da Câmara dos Representantes e foi um ferrenho crítico da administração democrata do Departamento de Justiça.