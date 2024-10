Investimento no futuro: Treinadores da base do Bahia recebem palestra da CBF Academy

Qualificando seus profissionais, o Bahia promoveu uma palestra dando sequência no Programa de Formação Continuada, que é um dos pilares da metodologia do clube. Na última semana, os treinadores das categorias de base do clube receberam uma palestra de Próspero Paoli, instrutor da CBF Academy, programa de formação da Confederação Brasileira de Futebol.

O foco da palestra foi a troca de experiências, o aprimoramento das práticas de formação e a construção de um ambiente positivo para o desenvolvimento dos atletas.

“O Programa de Formação Continuada é um pilar estratégico de nossa metodologia, pois atua na qualificação constante dos nossos profissionais, mediante encontros semanais, onde debatemos nossa prática e processos direcionados pelo Grupo City. O convite de profissionais renomados na área de formação de jogadores, como o professor Próspero Paoli, para participar de nosso programa, traz muitas reflexões e colaborações ao nosso processo, de alguém que não vive o dia a dia do clube. Nossa intenção com isso é a busca constante de evolução dos nossos profissionais para a construção de um ambiente cada vez mais propício ao desenvolvimento individual dos nossos Pivetes de Aço”, explicou Guilherme Torres, Gerente Técnico-Metodológico do Bahia.

A metodologia segue alinhada com os padrões do Grupo City de Futebol. O programa busca aprimorar os treinadores, garantindo que eles estejam sempre atualizados com métodos e estratégias inovadoras, o que, por sua vez, impacta diretamente o desenvolvimento dos Pivetes de Aço.