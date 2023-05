Investir é para todos: Sicoob sorteia R＄ 5,1 milhões em prêmios em nova campanha

Eleito como uma das principais instituições financeiras do Brasil pela Forbes, o Sicoob lançou, no dia 3 de maio, a 3ª edição da campanha “Investir é para todos”. Nela, cooperados e poupadores, sendo pessoa física ou jurídica, que realizarem depósitos a partir de R$ 1 mil vão concorrer a R$ 5,1 milhões em prêmios, distribuídos em milhares de vales-presentes e 14 carros 0km.

O objetivo principal da promoção é incentivar o aporte nos produtos do Sicoob. Hoje a instituição conta com mais de 7 milhões de cooperados, um marco recorde na história do cooperativismo financeiro do Brasil.

Os produtos participantes para pessoa física são Poupança, RDC (Recibo de Depósito Cooperativo), LCA (Letras de Crédito do Agronegócio) e LCI (Letras de Crédito Imobiliário). Já para pessoa jurídica são a Poupança e RDC.

No “Investir é para todos”, será oferecido 1 número da sorte a cada R$ 1 mil depositado na Poupança, R$ 2 mil no RDC ou R$ 20 mil em LCA ou LCI. Para a Poupança, os prêmios são de 110 vales-compras de 50 mil pontos a serem utilizados na plataforma coopera; no RDC, 780 vales-compras de 100 mil pontos Coopera; já LCI e LCA, 110 vales-compras de 1 milhão de pontos Coopera. Todas as categorias concorrem a 14 carros 0km.

Para participar, os interessados deverão cumprir todas as condições descritas no site da promoção. Serão dois sorteios realizados pela Loteria Federal, um em 10 de junho e outro em 15 de julho.

As aplicações nos produtos do Sicoob são cobertas pelo FGCoop, um fundo especialmente voltado ao cooperativismo financeiro que garante cobertura de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.

