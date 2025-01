“Investir nas agroindústrias familiares é ampliar as oportunidades no campo”, destaca Jerônimo na primeira agenda de 2025

Em sua primeira agenda pública de 2025, o governador Jerônimo Rodrigues participou, nesta sexta-feira (3), de uma reunião virtual que discutiu a seleção de profissionais para fortalecer a gestão, a produção e o mercado de agroindústrias familiares na Bahia. O encontro, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), representa um marco importante para ampliar a geração de renda de pequenos produtores e promover o desenvolvimento sustentável no interior do estado.

A reunião abordou as ações previstas nos editais CAR 001 e 002/2024, que oferecem suporte técnico às agroindústrias familiares para qualificar a gestão, melhorar a produção e ampliar o acesso ao mercado. Com um investimento de mais de R$ 120 milhões, os dois editais viabilizarão a contratação de cerca de 500 profissionais especializados. Dirigentes e equipes da CAR, junto a representantes de 400 agroindústrias, discutiram detalhes sobre os editais e o papel estratégico desses profissionais na implementação de planos de negócios e na promoção da competitividade das agroindústrias.

“Encerramos 2024 discutindo educação com gestores das escolas estaduais e iniciamos 2025 com foco na agricultura familiar, dois pilares essenciais para a Bahia. Investir nas agroindústrias familiares é fortalecer a economia rural, gerar renda e ampliar as oportunidades no campo. O apoio técnico desses editais será fundamental para que os pequenos produtores prosperem e ampliem sua presença no mercado”, afirmou Jerônimo Rodrigues, que conduziu a reunião ao lado do assessor especial da CAR, Ivan Fontes, e do chefe de gabinete da SDR, Adriano Costa.

Como funcionam os editais

Os editais contemplam dois tipos de agroindústrias: as dinâmicas, que já possuem experiência de mercado e buscam expandir sua comercialização; e as ativas, que enfrentam fragilidades de gestão e precisam de suporte para alcançar competitividade. As organizações selecionadas poderão contratar profissionais especializados, como Agentes de Negócios, Técnicos de Gestão e Mercado e Técnicos de Apoio à Produção. Esses profissionais terão a missão de implementar planos de negócios, criar soluções inovadoras e ampliar o acesso a mercados, fortalecendo as agroindústrias.

Diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro participou da reunião virtualmente e ressaltou o impacto que a iniciativa terá para os pequenos produtores baianos. “A CAR tem trabalhado incansavelmente para beneficiar os agricultores familiares da Bahia. Com esses editais, estamos garantindo que eles tenham acesso a soluções estratégicas que vão transformar a realidade das agroindústrias e consolidar seu papel no mercado”, explicou Ribeiro.

Fortalecimento da agricultura familiar

Com a iniciativa, o Governo do Estado busca fortalecer a agricultura familiar, promover o desenvolvimento social no interior do estado e garantir que pequenos produtores tenham condições de competir no mercado, contribuindo para a construção de uma Bahia mais sustentável e próspera.

Representantes das organizações produtivas presentes na reunião também elogiaram a iniciativa, destacando o papel do apoio técnico para superar desafios. Para a presidente da Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê (Copirecê), Zene Vieira, os editais dão uma oportunidade de melhorar a gestão e expandir a comercialização dos produtos. “Com o suporte dos profissionais especializados, podemos superar desafios e tornar nossos empreendimentos mais sustentáveis”, destacou.

Repórter: Tácio Santos/GOVBA – Fotos: Wuiga Rubini/GOVBA