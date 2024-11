IPAC anuncia empresa que vai elaborar projeto de requalificação da Praça do Reggae

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) divulgou, nesta sexta-feira (8), a empresa que será responsável pela elaboração do projeto executivo da icônica Praça do Reggae, no Pelourinho.

A empresa escolhida, LaNd5 Arquitetura e Urbanismo LTDA, terá 180 dias para a conclusão do projeto após a assinatura do contrato. Com investimento superior a R$ 150 mil, a elaboração do projeto marca o início da requalificação do equipamento cultural localizado na Rua do Passo entre o Pelourinho e o Santo Antônio Além do Carmo.