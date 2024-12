IPDA: Pastor diz que igreja cortou seu salário após capotar carro e ficar tetraplégico

Em entrevista ao portal O Fuxico Gospel, o pastor Dário Campos trouxe à tona um drama vivido durante seu tempo na Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA). Ele relatou que, após sofrer um grave acidente em 2002 que o deixou em uma cadeira de rodas, a instituição cortou seu salário pastoral, mesmo diante de sua situação delicada.

Dário, que atuava como presbítero na IPDA por mais de uma década, afirmou que o acidente ocorreu enquanto voltava de Belo Horizonte para Governador Valadares. Com a lesão na coluna cervical, ele ficou internado por quase um ano em um hospital de Belo Horizonte. Porém, ao retornar para casa, enfrentou a decisão da igreja:

“Cortaram meu salário pastoral. Eu pagando aluguel, com criança pequena, e eles não estavam nem aí. A assistência que deram foi nenhuma.”

Segundo o pastor, o corte ocorreu assim que ele deixou o hospital, momento em que a igreja entendeu que ele não poderia mais ser útil. Para sobreviver, Dário levou o caso à justiça e conseguiu um acordo trabalhista, embora tenha ressaltado que pastores não possuem vínculo empregatício.

O pastor fez um apelo a líderes e obreiros:

“Contribuam com o INSS para se resguardar, porque a maioria das igrejas corta o benefício quando você fica doente ou velho.”

Hoje, Dário Campos segue na missão Betel, mas deixou um alerta:

“Espero que o que fizeram comigo não façam com outros.”

