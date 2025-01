IPDA surpreende e substitui pastor Roberto Marena na Diretoria-Executiva

A saída do pastor Roberto Marena da presidência da Diretoria-Executiva da Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA) tem gerado discussões e especulações entre os membros da denominação. A mudança chamou atenção após a divulgação de uma circular interna que apresentava os novos integrantes da Diretoria-Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2025/2026, mas sem o nome de Marena.

Nos bastidores, surgiram rumores de que a substituição estaria relacionada a divergências entre Marena e a família Miranda, fundadora da IPDA. Alguns membros apontaram que o ex-presidente poderia ter sido afastado por “bater de frente” com questões ligadas à gestão e às tradições da igreja. No entanto, a IPDA esclareceu oficialmente que a alteração faz parte de um processo eleitoral regular, conforme detalhado em nota oficial.

Eleição e novos membros da diretoria

De acordo com a IPDA, a escolha da nova Diretoria-Executiva ocorre a cada dois anos, em conformidade com os estatutos da igreja. Para o biênio 2025/2026, foram eleitos:

• Milton Francisco de Almeida – Presidente da Diretoria-Executiva

• Antônio Osmar de Oliveira – Vice-presidente da Diretoria-Executiva

• Ilza Rocha Campos Silva – Secretária da Diretoria-Executiva

• Maria Josefina Lopes da Cunha – Diretora financeira da Diretoria-Executiva

• Marco Antônio Magno dos Santos – 1º Conselheiro Fiscal

• Regiane das Graças Tinonin Luciano – 2ª Conselheira Fiscal

• Fabrício Aparecido Biata – 3º Conselheiro Fiscal

O novo presidente, Milton Francisco de Almeida, é membro da IPDA desde os anos 1980 e possui ampla experiência ministerial, incluindo evangelização em diversos países e direção de igrejas no Brasil e no exterior. Almeida também está cursando Teologia e permanece ativo na estrutura da igreja mundial desde 2012.

Na mesma nota, a IPDA esclareceu que o pastor Roberto Marena segue com suas atividades ministeriais dentro da igreja, apesar de não ocupar mais a presidência da Diretoria-Executiva. “O ex-presidente da Diretoria-Executiva Roberto Marena continua como pastor da IPDA e segue com suas atividades ministeriais”, informou a denominação.

Leia a nota na íntegra:

A Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA) informa que, a cada dois anos, realiza eleição para a escolha de sua Diretoria-Executiva e Conselho Fiscal.

Para o biênio 2025/2026, foram eleitos:

O novo presidente da Diretoria-Executiva, Milton Francisco de Almeida, está na IPDA desde o início dos anos 1980. Ele foi batizado na igreja aos 16 anos, começou a pastorear em 1988 e dirigiu igrejas no Brasil e no exterior. Além disso, evangelizou em diversos países, como Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Haiti, El Salvador e Peru, e integra a diretoria mundial da IPDA desde 2012. Almeida está cursando o sexto semestre de Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é casado desde 1987 com Crélia, pai de quatro filhas e avô de cinco netos.

O ex-presidente da Diretoria-Executiva, Roberto Marena, continua como pastor da IPDA e segue com suas atividades ministeriais.

