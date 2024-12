iPhone 16 está caro? Veja 6 celulares Android potentes para comprar

Para quem é fã de iPhone, é difícil desapegar, mas se o valor do iPhone 16 pesar no bolso e quiser uma alternativa, uma boa dica é avaliar e comparar os modelos Android concorrentes. A mudança de sistema operacional ainda pode causar resistência por parte de alguns usuários, mas manter a mente aberta pode trazer benefícios.

No Brasil, o iPhone 16 entrou em pré-venda oficial no dia 24 de setembro, com o preço a partir de R$ 7.799 (versão mais básica). O modelo Plus sai por R$ 9.499 e o Pro a partir de R$ 10.499. A versão mais cara, o iPhone 16 Pro Max, está custando a partir R$ 12.499.

No Brasil, por exemplo, a alta carga tributária sobre produtos importados também contribui para que o preço do iPhone seja mais elevado em comparação com outros mercados. No entanto, o preço reflete as inovações e a qualidade associada à marca.

Com os valores contextualizados, agora seguiremos com modelos que podem ser uma alternativa, não só ao preço, mas também em outros quesitos de qualidade que podem fazer frente aos cobiçados modelos da Apple.

6 alternativas de celulares Android ao iPhone 16

Se você está procurando alternativas de celulares Android ao iPhone 16, há diversas opções de smartphones topo de linha no mercado que oferecem uma excelente experiência. Aqui estão alguns dos principais concorrentes:

Samsung Galaxy S24 Ultra

(Imagem:Wongsakorn Napaeng / Shutterstock.com)

O Samsung Galaxy S24 Ultra é o modelo topo de linha da série Galaxy S24. Traz uma série de atualizações em design, performance e recursos de câmera, tornando-se um dos principais concorrentes no mercado de smartphones premium.

O Galaxy S24 Ultra se posiciona como um dos principais concorrentes do iPhone 16, oferecendo uma tela maior, um conjunto de câmeras mais flexível e a vantagem da S Pen integrada, que é um diferencial para quem busca produtividade.

É um aparelho voltado para aqueles que procuram o máximo desempenho, qualidade de imagem e uma experiência premium no Android.

Tela : Dynamic AMOLED 2X, 6.8 polegadas

: Dynamic AMOLED 2X, 6.8 polegadas Resolução : 1440 x 3200 pixels (QHD+)

: 1440 x 3200 pixels (QHD+) Processador chip : Snapdragon 8 Gen 3 (para mercados como EUA) ou Exynos 2400 (em outros mercados)

: Snapdragon 8 Gen 3 (para mercados como EUA) ou Exynos 2400 (em outros mercados) Câmera principal : 200 MP com foco em melhor desempenho em condições de pouca luz

: 200 MP com foco em melhor desempenho em condições de pouca luz Câmeras auxiliares : telefoto periscópio com zoom óptico de até 10x, ultra grande-angular e câmera de profundidade

: telefoto periscópio com zoom óptico de até 10x, ultra grande-angular e câmera de profundidade Recursos avançados : modo noturno aprimorado, gravação em 8K e melhorias na IA para melhor processamento de imagem

: modo noturno aprimorado, gravação em 8K e melhorias na IA para melhor processamento de imagem Armazenamento : até 1 TB (sem suporte para microSD)

: até 1 TB (sem suporte para microSD) Bateria : capacidade de 5.000 mAh. Suporte a carregamento rápido de 45 W, carregamento sem fio e reverso

: capacidade de 5.000 mAh. Suporte a carregamento rápido de 45 W, carregamento sem fio e reverso Conectividade : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C

: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C Resistência: Certificação IP68 para resistência à água e poeira

Motorola Edge 50 Ultra

Imagem: Motorola / Divulgação

O Motorola Edge 50 Ultra é um smartphone topo de linha lançado em abril de 2024. Os preços variam, mas o Motorola Edge 50 Ultra pode ser uma opção mais acessível em comparação com o iPhone 16, que geralmente tem um preço mais alto, refletindo o posicionamento premium da Apple.

Essas comparações mostram que tanto o Edge 50 Ultra quanto o iPhone 16 têm suas vantagens, e a escolha entre eles dependerá das preferências individuais em relação a sistema operacional, design, desempenho e preço.

Tela : pOLED de 6,7″ (144Hz, HDR, Gorilla Glass Victus)

: pOLED de 6,7″ (144Hz, HDR, Gorilla Glass Victus) Resolução : 2400 x 1080 pixels

: 2400 x 1080 pixels Processador : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 RAM : até 16GB LPDDR5X

: até 16GB LPDDR5X Armazenamento : Até 1TB UFS 4.0 (não expansível)

: Até 1TB UFS 4.0 (não expansível) Câmeras traseiras : 50 MP principal, 64 MP telefoto (zoom óptico 3x), 50 MP ultra-wide

: 50 MP principal, 64 MP telefoto (zoom óptico 3x), 50 MP ultra-wide Câmera frontal : 50 MP

: 50 MP Bateria : 4500mAh (carregamento rápido de 125W, sem fio de 50W)

: 4500mAh (carregamento rápido de 125W, sem fio de 50W) Conectividade : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Resistência: IP68 (água/poeira)

Asus Zenfone 10

O Asus Zenfone 10, lançado em 29 de junho de 2023, é um smartphone compacto e poderoso que se destaca pela combinação de design elegante e tecnologia avançada. Ele é equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2, garantindo desempenho rápido e capacidade de jogos.

Comparando o Zenfone 10 como alternativa ao iPhone 16, ambos são smartphones premium com especificações impressionantes. Ambos têm resistência IP68 e suporte para 5G. O Zenfone se destaca pelo carregamento mais rápido e pela tela de alta taxa de atualização, enquanto o iPhone oferece uma melhor integração com o ecossistema da Apple e tecnologia de câmera avançada.

O Zenfone 10 vem com recursos de inteligência artificial para melhorar a experiência do usuário, como ajustes de interface e recursos avançados de câmera. Ele também tem proteção IP68 contra água e poeira, reforçando sua durabilidade​

Tela : 6,3 polegadas AMOLED, resolução Full HD+ (2400 x 1080) e taxa de atualização de 120 Hz

: 6,3 polegadas AMOLED, resolução Full HD+ (2400 x 1080) e taxa de atualização de 120 Hz Câmeras : Traseira: dupla, com uma câmera principal de 50 MP e uma ultra-angular de 13 MP Frontal: 32 MP Gravação em vídeo: até 8K a 24 fps e 4K a 60 fps

: Bateria : 4300 mAh, com suporte a carregamento rápido de 30 W

: 4300 mAh, com suporte a carregamento rápido de 30 W RAM e Armazenamento : disponível em versões com 8 GB ou 16 GB de RAM e 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno

: disponível em versões com 8 GB ou 16 GB de RAM e 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno Conectividade: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, e suporte para Dual SIM

ASUS ROG Phone 7

O ASUS ROG Phone 7, lançado em 2023, é um smartphone focado em jogos que apresenta especificações impressionantes. Equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ele oferece desempenho excepcional, especialmente para jogos. O dispositivo possui uma tela AMOLED de 6,78 polegadas com resolução FHD+ (2448 x 1080), taxa de atualização de 165 Hz e brilho máximo de 1.500 nits.

O ROG Phone 7 é compatível com o AeroActive Cooler 7, que melhora a refrigeração durante sessões de jogos intensas. O telefone também inclui recursos como AirTrigger para controle de jogo, além de opções personalizáveis de iluminação RGB.

Câmeras: a câmera principal é de 50 MP (Sony IMX766), acompanhada de uma lente ultrawide de 13 MP e uma lente macro de 5 MP. A câmera frontal tem 32 MP, ideal para selfies de alta qualidade

a câmera principal é de 50 MP (Sony IMX766), acompanhada de uma lente ultrawide de 13 MP e uma lente macro de 5 MP. A câmera frontal tem 32 MP, ideal para selfies de alta qualidade Bateria: o ROG Phone 7 conta com uma bateria robusta de 6.000 mAh, suportando carregamento rápido de 65 W, o que garante que você possa jogar por longas horas sem preocupações

o ROG Phone 7 conta com uma bateria robusta de 6.000 mAh, suportando carregamento rápido de 65 W, o que garante que você possa jogar por longas horas sem preocupações Áudio: o telefone apresenta alto-falantes frontais de alto desempenho e suporta um conector de 3,5 mm, além de tecnologia de áudio de alta fidelidade via Bluetooth

o telefone apresenta alto-falantes frontais de alto desempenho e suporta um conector de 3,5 mm, além de tecnologia de áudio de alta fidelidade via Bluetooth Design: disponível nas cores Phantom Black e Storm White, ele tem um design robusto com proteção Gorilla Glass Victus. O modelo Ultimate possui um display ROG Vision na parte traseira, que exibe animações e informações como estado de carga e notificações

Xiaomi 14T

Imagem: Xiaomi / Divulgação

O Xiaomi 14T é um smartphone intermediário que foi lançado em setembro de 2024. Por isso, a comparação entre o Xiaomi 14T e o iPhone 16 pode ser um pouco injusta, mas este aparelho pode ser uma alternativa satisfatória.

Ambos os aparelhos oferecem recursos avançados, mas o Xiaomi 14T tende a ter especificações mais voltadas para desempenho bruto e carregamento rápido, enquanto o iPhone 16 foca na experiência de software e câmera profissional. A escolha depende das preferências de sistema operacional e uso.

Tela: AMOLED de 6,67″ com taxa de atualização de 144 Hz.

AMOLED de 6,67″ com taxa de atualização de 144 Hz. Processador: MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

MediaTek Dimensity 8300-Ultra. RAM: 12 GB.

12 GB. Armazenamento: 512 GB.

512 GB. Câmeras: Traseira tripla com sensor principal de 50 MP.

Traseira tripla com sensor principal de 50 MP. Bateria: 5000 mAh.

5000 mAh. Sistema: Xiaomi HyperOS baseado em Android 14.

Motorola Edge 50 Fusion

Imagem: Motorola / Divulgação

O Motorola Edge 50 Fusion foi lançado em maio de 2024 e faz parte da linha intermediária da Motorola, mas com recursos avançados. O Edge 50 Fusion é voltado para quem deseja recursos próximos a smartphones topo de linha, mas com um preço mais acessível​.

Ambos os smartphones são excelentes, mas o modelo da Apple se destaca em performance geral, câmera e recursos de software, enquanto o Motorola Edge 50 Fusion oferece uma experiência competitiva a um preço provavelmente mais acessível, com um foco em características como design de tela curva e sensores adicionais – sendo uma boa alternativa ao iPhone 16.

Tela : pOLED de 6,55 polegadas com taxa de atualização de 144 Hz, oferecendo uma experiência visual fluida e cores vibrantes

: pOLED de 6,55 polegadas com taxa de atualização de 144 Hz, oferecendo uma experiência visual fluida e cores vibrantes Processador : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, que garante alto desempenho para jogos e multitarefas

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, que garante alto desempenho para jogos e multitarefas Memória : até 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno

: até 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno Câmera : sensor principal de 50 MP, com configurações de câmera adicionais para versatilidade fotográfica

: sensor principal de 50 MP, com configurações de câmera adicionais para versatilidade fotográfica Bateria : 4400 mAh com carregamento rápido de 68W, permitindo recargas rápidas

: 4400 mAh com carregamento rápido de 68W, permitindo recargas rápidas Conectividade: suporte para 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3

Além desses, abaixo você pode encontra as especificações de mais três modelos que podem ser uma alternativa ao iPhone 16, dependendo das suas prioridades.

Google Pixel 8 Pro

Tela : 6.7″ OLED, 120Hz

: 6.7″ OLED, 120Hz Câmera : Sistema avançado com processamento de IA para fotografia computacional.

: Sistema avançado com processamento de IA para fotografia computacional. Processador : Google Tensor G3

: Google Tensor G3 Destaques : Android puro com atualizações rápidas, recursos de IA exclusivos do Google, como “Magic Eraser” para edição de fotos.

: Android puro com atualizações rápidas, recursos de IA exclusivos do Google, como “Magic Eraser” para edição de fotos. Ideal para: Quem quer a experiência mais pura e otimizada do Android com um dos melhores sistemas de câmera.

OnePlus 11

Tela : 6.7″ AMOLED, 120Hz

: 6.7″ AMOLED, 120Hz Câmera : 50 MP com lente Hasselblad para cores aprimoradas.

: 50 MP com lente Hasselblad para cores aprimoradas. Processador : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Destaques : Carregamento ultrarrápido de 100W, desempenho excelente para jogos.

: Carregamento ultrarrápido de 100W, desempenho excelente para jogos. Ideal para: Usuários que buscam alta performance e carregamento rápido.

Xiaomi 13 Pro

Tela : 6.73″ AMOLED, 120Hz

: 6.73″ AMOLED, 120Hz Câmera : 50 MP, com sistema de lente Leica.

: 50 MP, com sistema de lente Leica. Processador : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Destaques : Excelente em fotografia, principalmente com o modo retrato. Bateria de longa duração.

: Excelente em fotografia, principalmente com o modo retrato. Bateria de longa duração. Ideal para: Quem quer um flagship com preço competitivo e recursos premium.

