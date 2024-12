iPhone SE deve ter limitações no 5G devido a novo modem da Apple

Nos últimos anos, a Apple tem se esforçado para reduzir sua dependência de outras empresas no desenvolvimento de componentes essenciais para seus dispositivos. Um dos próximos passos nessa estratégia é a fabricação de seu próprio modem 5G.

Atualmente, a Apple utiliza modens da Qualcomm em seus iPhones. No entanto, a partir de 2025, isso deve mudar. O primeiro aparelho a ser equipado com o modem 5G desenvolvido internamente pela Apple será a quarta geração do iPhone SE, prevista para o primeiro semestre do ano que vem. Mas há um porém: o modem da Apple não deve atingir o mesmo nível de desempenho dos modens da Qualcomm.

Modem 5G da Apple não tem mesma capacidade de modelos da Qualcomm

De acordo com uma reportagem da Bloomberg, para conseguir desenvolver o chip a tempo, a Apple optou por não incluir algumas das tecnologias mais avançadas, como o 5G mmWave. Essa tecnologia, que pode teoricamente alcançar velocidades de até 10 gigabits por segundo, não estará presente no modem da Apple.

Imagens: Framesira/Shutterstock

Além disso, o chip não será capaz de combinar bandas de diferentes operadoras, um recurso que melhora a capacidade e a velocidade das redes 5G. A velocidade máxima do novo modem é estimada em 4 gigabits por segundo.

O foco da Apple, no entanto, não é apenas a velocidade, mas a maior integração entre o modem e outros componentes dos dispositivos. A empresa parece preferir reduzir a velocidade de conexão para garantir uma maior duração da bateria, um aspecto importante para muitos usuários.

No caso do iPhone SE, um modelo de custo mais acessível, essa limitação pode ser mais facilmente aceita, considerando o preço mais baixo do dispositivo. Já em modelos mais caros, como o iPhone 17 Pro, a falta de suporte a certas redes pode ser vista como uma limitação.

Apple quer levar 5G a mais dispositivos

Além dos iPhones, a Apple também estaria planejando incorporar seu modem 5G a outros dispositivos que até hoje não contam com conectividade móvel, como os MacBooks e o Apple Vision Pro.

Vale lembrar que, até 2026, Apple e Qualcomm ainda possuem um contrato em vigor para o fornecimento de modens, o que significa que a transição para os modens próprios da Apple será gradual.

