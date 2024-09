IPhones: fiscais da Receita são afastados por contrabando de R$ 70 mi

A Polícia Federal, com o apoio da Corregedoria da Receita Federal, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4/9), a Operação Handbrake, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em crimes de contrabando e descaminho de produtos eletrônicos de alto valor, principalmente iPhones, para estados do Nordeste.

Estima-se que o grupo criminoso tenha movimentado, no período de abril de 2023 a agosto de 2024, a quantia de R$ 70 milhões.

Mais de 60 Policiais Federais e 14 servidores da Corregedoria da Receita Federal cumprem 15 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, Piauí e Pará.

Quatro servidores da Receita foram afastados dos respectivos cargos. Foi deferido ainda o sequestro de bens e bloqueio de valores de investigados no montante de até R$ 20 milhões.

A investigação demonstrou o nível de organização e estrutura da organização criminosa, identificando a presença de indivíduos responsáveis por subsidiar a saída dos produtos no exterior, outros encarregados do recebimento e posterior distribuição dos eletrônicos em solo brasileiro, bem como servidores da Receita Federal responsáveis pela não fiscalização dos produtos.

Segundo a PF, ficou constatado que alguns servidores da Receita, hoje afastados dos cargos, já responderam administrativamente por suposto envolvimento com os alvos desta investigação.

As investigações tiveram início em janeiro do corrente ano, e nesse período foram realizados três flagrantes de integrantes da organização responsáveis pelo transporte de aparelhos eletrônicos irregulares, sendo formalizados procedimentos em Juazeiro (BA), Belém (PA) e Guarulhos (SP).

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, descaminho, contrabando, facilitação de contrabando e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 39 anos de reclusão.