IPTU 2024 já está disponível para moradores de São Paulo

A consulta para conferir os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024 foi aberta nesta segunda-feira, 15, e já pode ser feita por moradores de São Paulo. Os interessados podem conferir por meio do site da prefeitura de São Paulo, buscando a opção Consulta da Emissão Geral e 2ª Via do IPTU. Você pode acessá-lo aqui. O envio dos valores do IPTU começam a ser enviados pelos Correios a partir do dia 18 de janeiro e seguem até dia 15 do próximo mês, sendo que o vencimento da primeira parcela – ou da cota – ocorre em fevereiro. Para quem optou que o IPTU seja recebido pelas administradoras, o vencimento está programado para março. Caso o pagamento do IPTU seja realizado à vista, o contribuinte terá um desconto de 3%. O boleto para pagamento do tributo pode ser emitido pelo site da prefeitura e o PIX é uma opção disponível para pagamento. Para aqueles que escolherem o pagamento parcelado, o envio dos boletos será feito uma única vez, para que o contribuinte pague conforme a data de vencimento de cada parcela.

*Com informações do Estadão Conteúdo

