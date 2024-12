IPVA 2025: valor está disponível para pagamento

Os proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo já podem consultar o valor do IPVA de 2025 em toda a rede bancária. A consulta pode ser realizada de diversas maneiras, incluindo sites de bancos, aplicativos e o site oficial do IPVA do Governo do Estado de São Paulo. Para isso, é necessário ter em mãos o número do Renavam e a placa do veículo. Essa facilidade de acesso à informação permite que os contribuintes se preparem com antecedência para o pagamento do imposto.

Assim como em anos anteriores, os contribuintes têm a opção de parcelar o pagamento em até cinco vezes ou pagar à vista com um desconto de 3%. O vencimento das parcelas está relacionado ao final da placa do veículo. Por exemplo, veículos com placa final 1 devem pagar a primeira parcela ou a cota única no dia 13 de janeiro, enquanto veículos com placa final 2 têm vencimento no dia 14 de janeiro, e assim por diante. Essa organização por final de placa ajuda a evitar congestionamentos no sistema de pagamento e facilita a vida dos proprietários.

A consulta antecipada é importante para que os proprietários possam se programar financeiramente, especialmente no final do ano, quando há muitas despesas. Avaliar se é mais vantajoso pagar à vista com desconto ou parcelar o valor é uma decisão que deve ser considerada com cuidado. As consultas já estão abertas, permitindo que os proprietários se organizem para o pagamento do imposto. Essa antecipação é uma estratégia eficaz para evitar surpresas financeiras e garantir que o imposto seja pago dentro do prazo.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA