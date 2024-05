IR 2024: contribuintes do RS receberão R$ 1,1 bilhão em 31 de maio

Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

1 de 1 Imagem colorida de um celular com o símbolo da Receita Federal Imposto de Renda – Metrópoles – Foto: Igo Estrela/Metrópoles @igoestrelaEm meio a uma tragédia socioambiental, os contribuintes do Rio Grande do Sul vão receber R$ 1,1 bilhão em restituições do Imposto de Renda (IR) 2024 (ano-base 2023), de acordo com informações da Secretaria da Receita Federal desta quinta-feira (16/5).

Cerca de 900 mil declarantes gaúchos serão beneficiados. O repasse está previsto para 31 de maio, mesmo dia em que o primeiro lote de restituições do imposto de renda será pago.

Segundo o Fisco, trata-se de uma antecipação de restituições para os contribuintes do RS, uma vez que os dados do primeiro lote ainda não foram consolidados. Vale lembrar que as informações a respeito do primeiro lote das restituições serão divulgadas apenas na próxima semana.

O governo federal destacou que priorizar a restituição aos contribuintes gaúchos foi uma das ações anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no pacote Reconstrução: A Medida Provisória do Rio Grande do Sul e do Brasil.

Para o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a medida “supera as estimativas anunciadas” e foi possível a partir de mudanças no sistema que viabilizaram o fechamento do primeiro lote apenas em 15 de maio, em vez de 10 de maio — o que possibilitou a ampliação no número de contribuintes beneficiados.

Confira a data dos lotes do IR 2024 1º lote: 31/5 2º lote: 28/6 3º lote: 31/7 4º lote: 30/8 5º lote: 30/9 1º Lote Residual: 31/10 2º Lote Residual: 29/11 3º Lote Residual: 31/12 4º Lote Residual: 31/01/2025 5º Lote Residual: 28/2/2025 Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?