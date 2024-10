Irã promete ‘resposta firme e eficaz’ a ataque israelense

O Iraque denunciou uma violação de seu espaço aéreo por Israel, que ocorreu durante uma série de ataques direcionados ao Irã. Em resposta, Teerã prometeu uma retaliação “firme e eficaz”. De acordo com agências iranianas, um civil iraniano perdeu a vida em decorrência desses ataques. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, destacou que a resposta do país será proporcional à gravidade da agressão, utilizando “todos os meios disponíveis”. A reação do governo iraquiano foi rápida, com uma carta enviada à ONU condenando a “flagrante violação” de sua soberania. O porta-voz do governo, Bassim Alawadi, reafirmou o compromisso do Iraque em proteger seu espaço aéreo e não permitir que ele seja utilizado para ataques a outras nações.

Alawadi também mencionou que o Ministério das Relações Exteriores discutirá a questão com autoridades dos Estados Unidos. Os ataques israelenses resultaram na morte de pelo menos quatro soldados iranianos, além do civil mencionado anteriormente. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que a operação foi bem-sucedida, uma vez que diminuiu a capacidade defensiva do Irã. Essa ação foi uma resposta a mísseis iranianos lançados em 1º de outubro, que foram uma retaliação à morte de líderes de grupos apoiados por Teerã. Baghaei, em suas declarações, enfatizou que o objetivo do Irã é estabelecer um cessar-fogo tanto em Gaza quanto no Líbano.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira