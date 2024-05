Irã: vice diz que resgate fez contato com passageiros de helicóptero

Getty Images

1 de 1 Imagem colorida de Ebrahim Raisi – Metrópoles – Foto: Getty ImagesO vice-presidente do Irã, Mohsen Mansouri, anunciou neste domingo (19/5) que pessoas que estavam no mesmo helicóptero do presidente Ebrahim Raisi entraram em contato com as equipes de resgate. O helicóptero caiu em uma região com forte neblina e de difícil acesso e, até o momento, não foi localizado.

Outras autoridades estariam no mesmo helicóptero, como o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amirabdollahian; o governador do Azerbaijão Oriental, Malek Rahmati; e o aiatolá Mohammad Ali Ale-Hashem, que representa o líder supremo iraniano no Azerbaijão Oriental. A informação é da Agência de Notícias da República Islâmica (Irna).

Equipes iranianas de resgate conseguiram confirmar o local exato da queda, na região de Varzaqan. O acidente aconteceu quando a comitiva presidencial retornava de um compromisso oficial para inaugurar uma represa.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, tentou tranquilizar a população em pronunciamento, e chamou o incidente de “perturbador”.

“Esperamos que o Todo-Poderoso traga nosso querido presidente e seus companheiros de volta à nação com boa saúde. Mas, nosso querido povo, quer vocês estejam aqui presentes ou aqueles que ouvirão minha mensagem mais tarde, tenham certeza de que não haverá interrupção no trabalho do país”, discursou.

