Iraquiano que queimou Alcorão é morto a tiros durante live na Suécia

O iraquiano Salwan Momika, que provocou protestos muçulmanos após queimar o Alcorão em 2023, foi morto a tiros na Suécia na noite dessa quarta-feira (29/1), segundo a mídia local.

Entenda o caso

Salwan Momika incendiou uma cópia do livro sagrado do islamismo em frente à Mesquita Central de Estocolmo, em 2023.

Em 2023, uma série de protestos envolvendo a queima do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, foi desencadeada no país nórdico.

Salwan Momika era um iraquiano residente na Suécia. Na época, ele foi acusado junto com outra pessoa.

Momika foi baleado com dois tiros enquanto fazia uma live nas redes sociais. O incidente ocorreu em um apartamento em Södertälje, Estocolmo.

Em 2023, Momika queimou o Alcorão em protesto contra a religião islâmica, e não contra os muçulmanos, conforme declarou.

Após os protestos, na época, a polícia de Estocolmo autorizou uma manifestação na qual foram queimadas cópias da Torá, o livro sagrado dos judeus, e da Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. Momika seguiu participando dos protestos.

A polícia justificou a aprovação do protesto como “liberdade de expressão”. No entanto, mais tarde, abriu uma investigação sobre “incitação contra um grupo étnico”, uma vez que Momika realizou o ato perto de uma mesquita.

Depois disso, Momika, um cristão que buscou asilo político na Suécia anos depois, também organizou outro protesto em 20 de julho, no qual pisou no Alcorão e usou a bandeira iraquiana para limpar os sapatos do lado de fora da embaixada iraquiana na capital sueca.

Refugiado

Ele era refugiado do Iraque e sofria perseguições de muçulmanos. O tribunal de Estocolmo iria divulgar nesta quinta-feira (30/1) a decisão sobre as acusações de incitação ao ódio étnico contra Momika, mas adiou a sessão devido à sua morte.

As autoridades locais informaram que um “tiroteio suspeito ocorreu no interior de um prédio de apartamentos” e que, no local, “a polícia encontrou um homem de 40 anos que foi baleado e levado ao hospital”.

“O homem com o ferimento à bala já faleceu. Uma investigação preliminar sobre assassinato foi iniciada”, informou a polícia de Estolcomo. Segundo as autoridades policiais, cinco suspeitos foram presos.