Irmã de Bianca Censori ‘quebra silêncio’ após polêmica nudez no Grammy

A irmã de Bianca Censori, Angelina Censori, se manifestou sobre a polêmica envolvendo o look ousado que a modelo usou no tapete vermelho do Grammy Awards 2025. Durante o evento, Bianca retirou o casaco e ficou completamente nua diante das câmeras, gerando grande repercussão.

Apesar da controvérsia, Angelina, de 20 anos, pareceu apoiar a decisão da irmã. Segundo o Daily Mail, a jovem, que ainda mora com os pais, Alexandra e Leo, em Melbourne, na Austrália, compartilhou em seus stories do Instagram um vídeo de uma conta de fãs de Kanye West, mostrando o momento exato em que Bianca entrega o casaco.

Além disso, Angelina também teria postado uma foto do instante em que Bianca ficou completamente exposta diante dos fotógrafos.

A manifestação de Angelina ocorre em meio a especulações de que a família de Bianca estaria preocupada com seu bem-estar, especialmente após as repetidas aparições públicas da modelo com visuais extremamente ousados ao lado de Kanye West.

