Irmã de Gracyanne que está no BBB foi denunciada por xingar trancista

Giovanna Jacobina estará confinada com a irmã, Gracyanne Barbosa, no BBB 25. Após a entrada delas no programa, uma polêmica envolvendo Giovanna foi relembrada na web. Ela foi processada por xingar uma trancista carioca.

Entenda o caso

O caso aconteceu em 2021 e a trancista registrou uma queixa-crime acusando Giovanna de calúnia, injúria e difamação após ser xingada por ela em mensagens privadas no Instagram. Na ocasião, a trancista Patricia Alves desistiu de realizar tranças na irmã de Gracyanne Barbosa por conta de um atraso de 37 minutos.

Revoltada, Giovanna xingou a profissional. “Vai tomar no seu cu, escrota do caralho”. Ela ainda disse: “Ninguém manda morar no fim do mundo”. Na troca de mensagem, a trancista reafirma que não tolera atrasos e diz que estava doente.

Patricia Alves pede uma indenização inicial de R$ 5 mil a Giovanna. O caso tramitou na 1ª Vara Criminal da Regional de Jacarepaguá, e, em decisão proferida em 2 de fevereiro, o juiz Marco J. M. Couto reconheceu que não tinha competência para julgar o caso, transferindo-o para um Juizado Especial Criminal.

Antes de ser confinada, ela se pronunciou sobre o caso. “Reconheço meu erro e reforço que foi um deslize em um momento de estresse. Trabalho com muitos parceiros e, geralmente, tenho boas relações. Infelizmente, essa experiência foi negativa”, disse.

“Estava estressada por conta do Natal, Ano Novo e compromissos profissionais, e acabei xingando-a em um momento de raiva. Já pedi desculpas pessoalmente e reforço meu pedido agora. Contudo, ela abriu um processo contra mim.”