Irmã de João Rebello diz ter ‘certeza’ que DJ foi assassinado por engano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Maria Carol Rebello, irmã de João Rebello, disse “ter certeza” que o DJ foi assassinado em Trancoso (BA), na quinta-feira (24), por engano.

A também atriz lamentou a morte do irmão. “Parece que a gente tá flutuando, que é pesadelo, que a qualquer momento a gente vai acordar e não é verdade (o que aconteceu). Meu irmão era um cara muito amado”, disse em entrevista a Patrícia Poeta no Encontro.

Ela evitou falar sobre a investigação policial. “Acho tudo muito lento, muito confuso. Já estamos com assistência jurídica para levar o caso para a civil de Porto Seguro”.

Sem exemplificar, Carol disse que há uma “guerra civil” em Trancoso. “O que acontece ali em Trancoso é o que acontece no mundo todo. A gente vive uma guerra civil e a gente vai sobrevivendo, fingindo que tá tudo bem. E lá não é diferente”.

A artista afirmou ter certeza que o irmão foi morto por engano. “Eu tenho certeza. O João era artista, fazia música, arte. Meu irmão desde os 6 anos trabalha com arte, a gente nasceu dentro do teatro, da TV. Meu irmão não tinha inimigos. Além de tudo, a gente tem uma criação espirita, crescemos dentro de um terreiro de umbanda, somos herdeiros de muita luz, espiritualidade. E o irmão estudava isso, ele tava nesse caminho de crescimento espiritual”.

“A única coisa que conforta o meu coração em como meu irmão morreu é [acreditar] que tava no processo espiritual dele. Eu só penso isso. Ele só pregava o bem. Se eu não acreditar nisso, eu não sei, acho que não consigo seguir mais”, disse Maria Carol Rebello.

COMO FOI A MORTE DE EX-ATOR MIRIM?

João Rebello foi morto a tiros na quinta-feira (24), em Trancoso (BA), onde trabalhava como DJ.

Investigação enfraqueceu teoria de “acerto de contas”. Uma das primeiras teorias era de que João poderia ter sido assassinado em “um acerto de contas” relacionado ao tráfico de drogas, mas nota de delegado diz que teoria foi enfraquecida com investigação.

Logo depois do crime, a mãe do ator, Maria Rebello, já afirmava que o filho tinha sido confundido com outra pessoa.

Segundo testemunhas, João foi atacado por dois homens enquanto estava dentro de um carro. Ele foi atingido por vários disparos nas proximidades da Praça da Independência. A informação foi confirmada para Splash pela Polícia Civil do estado. A autoria do crime ainda é investigada.

“A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso da transferência das informações”, diz trecho de nota do delegado, divulgada no Instagram por Maria Rebello.

QUEM ERA JOÃO REBELLO

Ator era um dos sobrinhos de Jorge Fernando. O diretor, que morreu em 2019, comandou produções como “Guerra dos Sexos” (1983), “A Próxima Vítima” (1995) e “Chocolate com Pimenta” (2003).

Ex-astro mirim era filho da atriz e diretora Maria Rebello. Em setembro, por meio das redes sociais, ela contou que os filhos, João e Maria Carol, estavam morando na Bahia. “Meus amores, meus filhotes foram morar na Baêa. Eu aqui morrendo de saudades”, escreveu.

João Rebello atuou em algumas produções da Globo, sendo “Vamp” a mais famosa. Ele também participou de “Cambalacho” (1986), “Bebê a Bordo” (1989), “Deus nos Acuda” (1992) e “Vamp” (1991). Afastado da TV desde então, ele chegou a fazer uma participação especial em “Divertics” (2013).

Ator era apaixonado por cinema. Entre os filmes que marcaram a vida do artista estão: “Hair” (1979), “O Retorno de Jedi” (1983) e “Mad Max: Fury Roud” (2015).

Leia Também: Mãe de João Rebello divulga carta aberta: ‘Ele foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos incompetentes’

Ele trabalhou com DJ e produtor nos últimos anos. Em perfil no Instagram, que conta com pouco mais de 3 mil seguidores, o músico compartilhava imagens de trabalhos audiovisuais e eventos que participava.

Leia Também: Mãe de João Rebello publicou despedida semanas antes de assassinato