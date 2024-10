Irmã de Liam Payne publica desabafo: “Obrigada por mudar a minha vida”

A irmã do cantor Liam Payne, que morreu na quarta-feira (16/10), usou as redes sociais para lamentar a morte do britânico. O cantor, que integrou a banda One Direction, morreu ao cair do terceiro andar de um hotel em Palermo, bairro da capital argentina, Buenos Aires.

Em uma carta aos fãs publicada no Instagram, Ruth Gibbins desabafou sobre as dificuldades de entender o que está acontecendo. “Só quero dirigir até a sua casa e te encontrar lá escrevendo uma música ou fazendo arte, sentar com você enquanto você desenha ou faz algum artesanato”, começou.

“O que mais amo em você é sua habilidade de me fazer rir, nunca dou tanta risada como quando estou com você. Sempre admirei seu talento, deveria ser ilegal não ter apenas a habilidade de ser bom em algumas coisas, mas em tudo o que você tenta fazer, sem nem saber que está arrasando todas as vezes”, acrescentou.

Ruth também comentou sobre o irmão não se achar “bom o suficiente” e espera que ela veja a quantidade de amor que está recebendo agora, como não recebeu quando estava vivo.

“Obrigada por mudar a minha vida, obrigada pelas memórias incríveis. Nós vamos tomar conta de Bear [filho de Liam] e ele sempre vai saber o quão incrível o pai dele era e o tanto que você o idolatrava”, acrescentou a irmã do astro.

Por fim, Ruth se desculpou por não “salvar” o irmão. “Desculpa que não consegui te salvar. Te amo e meu coração sente muito a sua falta. Pela última vez, preciso te falar que estou aqui se você precisar de alguma coisa e eu dirigir até o fim do universo para te trazer de volta.”