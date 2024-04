Irmã de Lucas Buda faz novas acusações contra Camila Moura

Lucas Buda, que está berlinda do BBB24 contra Alane e Isabelle, nem imagina que sua possível saída, de acordo com as pesquisas nas redes sociais, está causando um alvoroço. É que a família do brother está acusando Camila Moura de proibir o encontro entre eles.

“Camila entrou em contato com a nossa família e comunicou que uma pessoa que ela escolheu vai receber o Lucas. Eu fiquei surpresa quando descobrimos que iria um amigo que ela escolheu. Ela mesma tinha falado várias vezes pra gente que não poderia ir outra pessoa a não ser ela”, disse Rose Ferreira, irmã do educador físico, para a coluna Play, do jornal O Globo.

E continuou: “De repente, surge alguém da escolha dela para receber o Lucas. Ela fez isso e não passou nem pela nossa família. Achei que ela não pudesse me surpreender mais, mas surpreendeu”.

De acordo com os parentes de Buda, Camila teria uma procuração assinada pelo ex-marido. Porém, segundo a assessoria jurídica da influenciadora, ela já havia passado os poderes para a família, não respondendo mais por Lucas.

No entanto, Rose garante que somente a professora tem acesso à produção do reality da TV Globo e, para os familiares, ter alguém diferente deles na eliminação não é algo justo: “É uma pessoa que conhecemos há anos, mas que não esteve por dentro dos bastidores da participação do Lucas. Não tem contato com a equipe dele e com os amigos. Também não teve contato com a família dele neste período”.

Rose prosseguiu esclarecendo: “Foi uma escolha dela, de uma pessoa alheia a todos os bastidores do Lucas e das coisas que serão importantes para ele neste pós-BBB 24. Estou me sentindo humilhada. Se ela quisesse, ela poderia ter passado o contato de um familiar para recebê-lo. A gente só queria poder abraçar o Lucas e contar todas as notícias para ele, somos a família dele. Mas ela não fez”.

A irmã do capoeirista tem receio da reação de Lucas Henrique com relação ao pedido de divórcio de Camila, que já foi autorizado pela Justiça. “Acho que vai ser uma bomba de informações para ele assimilar em pouco tempo. Com certeza será necessário algum tempo para que ele entenda todo o desenrolar da história e esteja a par de todos os fatos”, ressaltou.

Rose Ferreira finalizou lembrando que além da separação ainda existe a rejeição e os ataques na web. “Estamos todos apreensivos. Não sabemos qual vai ser a reação dele ao ver tudo o que aconteceu e saber a proporção que tomou. Não apenas sobre o casamento dele, mas sobre tudo o que fizeram contra ele nas redes sociais”, encerrou.

Lucas Buda com as irmãs, Rose Ferreira e Carla Cristina

Lucas Buda com as irmãs, Rose Ferreira e Carla Cristina

Lucas Henrique, o Buda

Lucas Buda e Pitel

“Mentirosa e aproveitadora”

Depois da ex-esposa de Lucas Buda, Camila Moura, alegar não estar recebendo apoio da família do ex-cônjuge após o flerte do rapaz com Giovanna Pitel no BBB24, as irmãs dele, Rose Ferreira e Carla Cristina, resolveram soltar o verbo. As duas ainda mostraram prints de conversa com a ex-cunhada, onde prestam apoio. “Você não passa de uma mentirosa e aproveitadora”, escreveu Rose em um story do Instagram.

“Camila Moura, como você falou que a família do Lucas não te deu apoio, aqui está a prova de que você não passa de uma mentirosa e aproveitadora. Tanto, que você está se aproveitando da situação do chifre, que você nem levou, pra ganhar dinheiro e fama. Aproveite sua fama. porque sem conteúdo não há fama”, continuou a moça.

Carla também usou as redes sociais para detonar Camila. Numa publicação, ela compartilhou um texto, que afirmava que a ex-mulher do irmão não respondia às mensagens, ignorando todas as tentativas e contato. “Pois é, pessoa ingrata é a pior coisa que tem na vida”, frisou.

Ao Jornal O Globo, Carla esclareceu o que os parentes acharam da atitude de Buda no reality show: “Acho que ele tentou uma aliança de jogo com ela e nessa aproximação em um momento de festa, descontração, ele acabou esquecendo do jogo. Não passo pano para a atitude dele, não achei legal. Acho que foi mais uma estratégia de jogo, mas entendo ela [Camila] interpretar de outra maneira. Porque é como ela, como mulher, está se sentindo”.

Ainda segundo Cristina, Camila não quer assunto com os familiares do ex-marido. “Tentei falar com ela. Ela saiu do grupo da família, não entendi e fui procurá-la. Ela não me respondeu mais e começaram as postagens. A única coisa que fiquei muito chateada e que não concordo é a hashtag [#paunocudobuda]. Tentei vários contatos e fui ignorada. A nossa família foi a favor dela e daria todo o apoio que ela merecia. Mas ela não deu a oportunidade de a gente dar esse apoio”.

Camila Moura

Camila Moura e homem desconhecido escondendo o rosto em saída de motel Reprodução

Entenda a treta

Tudo começou depois de Lucas Buda flertar com Pitel, chegando a se declarar para a colega de confinamento, que desconversou. O problema é que o professor é casado e parece que a situação não caiu muito bem na casa do capoeirista.

Internautas apontaram que fotos de Lucas Buda com Camila Moura foram deletadas/arquivadas das redes sociais do brother. A suspeita é que as imagens tenham sumido após a festa, que rendeu até mesmo um VT na edição do programa.

“Vou te dizer só uma coisa: ‘baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia’”, disse ele cantando a canção Baiana de Emicida. “Para”, disparou Pitel. “Real! Vai acabar aqui essa conversa”, respondeu ele. “Ela morreu aqui. Ela não deveria nem ter nascido”, concluiu a sister.

Nas redes sociais, o flerte repercutiu. “Péssimo dia pra ser a esposa do Lucas Buda”, disse um usuário do X, antigo Twitter. “Apagaram a foto do Lucas Buda com a esposa do Insta. Babado”, disparou outro.

Uma terceiro analisou: “Tô chocada! A esposa (ou ex) do Lucas Buda tem 29 anos? Dizem que eles estão juntos há 15. Imagina você estar desde os seus 14, 15 anos com o mesmo cara e ele flertar forte com outra em rede nacional enquanto você tá em casa torcendo por ele? Barra, hein?!”, escreveu.