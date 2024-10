Irmã de Mani Reggo defende ex-namorada de Davi Brito após pedido de reconhecimento de união estável: “Direito”

A irmã da empreendedora Mani Reggo, Fabiana Reggo, saiu em defesa da influenciadora após o pedido de reconhecimento de união estável feito na Justiça baiana para que o relacionamento com Davi Brito tenha validade.

Por meio das redes sociais, Fabiana foi breve ao falar sobre o assunto e compartilhou uma frase de Rui Barbosa. “Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles”.

O Bahia Notícias entrou em contato com Fabiana, que representa Mani, no entanto, até a publicação da matéria não teve um retorno. Desde que o assunto se tornou público, Davi, que é a outra parte envolvida no processo, não falou sobre o caso.