Irmã de Mani Rego se pronuncia sobre processo contra Davi Brito

Mani Rego entrou na Justiça na última quinta-feira (10/10) pedindo reconhecimento e extinção da união estável com o campeão do BBB 24, Davi Brito. A irmã da empresária, Fabiana Rego, usou as redes sociais nesta segunda-feira (14/10) para defender a decisão de Mani.

“Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles”, escreveu Fabiana ao comentar num post sobre o assunto.

O processo está correndo no Tribunal de Justiça da Bahia, na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador e coloca Celsilene de Jesus Rego, nome verdadeiro de Mani, como polo ativo, e Davi Brito Santos de Oliveira como polo passivo. A ação já está em fase de intimação.

Davi e Mani moravam juntos antes da participação do baiano no reality e ele se referia a ela como sua esposa dentro do programa. No entanto, logo após deixar a casa, ele afirmou que estava a “conhecendo melhor” e o namoro chegou ao fim pouco depois.

Mani Reggo na barraca de lanches que tem na Bahia. Mani e Davi. Esposa de Davi reage após aproximação do brother com Isabelle.

Desde que embolsou o dinheiro do prêmio, o campeão do reality passou a mostrar uma vida cheia de ostentação nas redes sociais.

Ele chegou até a assumir um namoro com Tamiris Assis, mas, pouco depois, os dois terminaram a relação e a modelo processou o ex-BBB.