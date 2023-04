Irmã de Patrícia Poeta substitui Carolina Ferraz na Record

Paloma Poeta ficou no lugar da apresentadora do Domingo Espetacular após ela entrar de férias 11/04/2023 9:15, atualizado 11/04/2023 9:15

Divulgação/TV Globo

Em meio a toda a polêmica envolvendo Patrícia Poeta, a Record TV escalou a irmã da apresentadora para comandar o Domingo Espetacular do último domingo (9/4). Com isso, a escolha acabou sendo assunto nas redes sociais.

Para quem não sabe, Carolina Ferraz entrou de férias e Paloma Poeta ficou em seu lugar, e inclusive teve seu desempenho muito elogiado pelo público, que por sua vez, não perdeu a oportunidade de criticar mais uma vez a contratada da TV Globo, que hoje em dia, comanda o ‘Encontro’.

