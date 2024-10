Irmã pede roupas brancas em velório de ator morto a tiros em Trancoso

O velório do ex-ator mirim João Rebello, de 45 anos, que foi encontrado morto no centro de Trancoso, Porto Seguro (BA), na última quinta-feira (24), será no domingo (27) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Rio de Janeiro. Segundo informações da irmã de João, Maria Carol Rebello, a despedida começa às 10h, e o sepultamento será às 13h. Ela pediu que os presentes vistam branco e que aqueles que não puderem ir enviem boas energias: “Aos amigos que não puderem comparecer, sintonizem em vibração”, publicou.

João era sobrinho do diretor Jorge Fernando e fez sucesso em novelas da TV Globo, como “Cambalacho” e “Vamp”. Em desabafo nas redes sociais, sua mãe, Maria Rebello, expressou a dor pela perda inesperada do filho: “Terra violenta! Mataram por engano, confundiram o carro! Ele estava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine”, escreveu.

A Polícia Civil de Porto Seguro informou que o corpo de João foi encontrado na Praça da Independência e que ele estava sozinho no veículo que dirigia no momento do ataque. As autoridades investigam o caso, mas ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime, conforme apurou o g1.

A mãe de João, ainda em choque, compartilhou mais palavras de despedida nas redes sociais: “Johnny é meu maior amigo de conversa, ensinamentos, carinho e planos de vida! Nunca mais serei a mesma!” Ela relatou também o impacto da violência em Trancoso: “Trancoso virou Faroeste! Ele só queria fazer baile, surfar, amar sua família.” João também trabalhava como DJ e deixa uma marca na TV e nas memórias de seus entes queridos.

