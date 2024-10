Irmão de Gusttavo Lima recebe 412 votos e perde pela segunda vez em eleição para vereador em cidade de Minas Gerais

O apoio de Gusttavo Lima a campanha do irmão, William Lima Remelexo, de 52 anos, que tentava a vaga como vereador na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, não foi suficiente para colocar a família na Câmara.

O candidato do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve apenas 0,54%, o que equivale a 412 votos, e perdeu pela segunda vez.

O Embaixador, que foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa pela Polícia Civil de Pernambuco na Operação Integration, chegou a fazer uma doação de R$ 20 mil para a campanha do irmão. O valor aparece no Divulgacand, ferramenta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).