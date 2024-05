Irmão de Janja trabalha na pré-campanha da prefeita de Cabo Frio

Assessor especial do Executivo municipal afirma que Magdala Furtado é “a candidata do Lula” e que “o governo federal a está ajudando de todas as maneiras”

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, com o presidente Lula, em janeiro deste ano reprodução/Facebook – 28.jan.2024

PODER360 18.mai.2024 (sábado) – 11h42



Luiz Cláudio da Silva, o irmão da primeira-dama Janja Lula da Silva, foi contratado para coordenar a pré-campanha à reeleição da prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV-RJ) segundo o portal UOL.

Magdala Furtado foi eleita em 2020 pelo PL. O então presidente Jair Bolsonaro filiou-se ao partido em 30 de novembro de 2021. Em fevereiro de 2024, a prefeita filiou-se ao PV. O partido está na base de apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O assessor especial da prefeita André Bandeira disse ao UOL que “Magdala é a candidata do Lula” e que “o governo federal a está ajudando de todas as maneiras”.

Bandeira afirmou que o governo federal “está investindo muito na cidade”. Citou obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), compra de ônibus elétricos para transporte gratuito, implantação de creches em tempo integral e obras na área da saúde.

Luiz Cláudio da Silva, que é homônimo de um dos filhos de Lula, é chamado de “Janjo” por integrantes da pré-campanha da prefeita de Cabo Frio. Ele é publicitário e mora em Curitiba (PR).

Perguntado sobre a experiência do irmão da primeira-dama na política, Bandeira não soube precisar: “O Luiz Cláudio é da política, né? Experiente na política. A esposa dele já foi vereadora no Tocantis. É político”, afirmou.

O Poder360 procurou assessores de Lula e de Janja e o PV de Cabo Frio para perguntar se houve pedido do Palácio do Planalto para a indicação de Luiz Cláudio da Silva ao cargo. Não houve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

PLANALTO E CABO FRIO A prefeita de Cabo Frio já fez outra nomeação para agradar o governo federal. Em janeiro, Márcio Lima Sampaio, filho da ministra Nísia Trindade (Saúde), foi nomeado secretário da Cultura do Município. A nomeação ocorreu 1 mês depois de o Ministério da Saúde destinar R$ 55 milhões à Prefeitura.

O ministério disse que Trindade não teve nenhuma relação com a nomeação do filho como secretário de Cultura de Cabo Frio. Afirmou também que as demandas por verbas de Cabo Frio tiveram origem no governo de Bolsonaro e foram atendidas seguindo critérios técnicos. Leia mais nesta reportagem.