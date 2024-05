Murilo Huff foi criticado na internet após não publicar uma mensagem de Dia das Mães para Dona Ruth e Marília Mendonça. Após uma usuária acusar o cantor de ter mudado o seu comportamento por conta do namoro com Gabriela Versiani, o irmão da cantora, João Gustavo, saiu em defesa do sertanejo.

“O Murilo mudou tanto depois desse relacionamento, não postou nada de Dia das Mulheres para a Ruth [mãe da cantora], hoje não postou nada para ela e nem para a Marília. Ele tem obrigação? Não, mas ele fazia sempre antes de namorar”, criticou uma usuária do X, antigo Twitter.

Irmão de Marília Mendonça defende Murilo Huff após críticas na web

Murilo Huff tranquiliza fãs após avião cair em vala em Goiânia

João Gustavo, então, aproveitou para ironizar o comentário da moça e saiu em defesa de Murilo Huff. “Ele estar lá em casa depois de chegar de um show e ter que ir para outro hoje, não conta. O que conta é postar. Vai saber”, pontuou.

Por fim, ele mostrou que a família se reencontrou e postou uma foto ao lado do artista, Léo, Dona Ruth. “Família”, legendou Gustavo.

Mãe de Marília Mendonça comete gafe envolvendo Murilo Huff Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, causou nas redes sociais, na quarta-feira (13/3), ao respostar um vídeo de um médico falando do emagrecimento da cantora, que passou por seu consultório. No entanto, o especialista também dizia que ela teve uma experiência negativa no relacionamento com Murilo Huff, com quem teve Léo, de 4 anos.

Após a repercussão negativa do vídeo, Ruth deletou a publicação, em que o médico afirma que a relação de Marília com Murilo Huff “não era legal”.

“Marília Mendonça foi um dos maiores cases da minha vida e um aprendizado mútuo. Ela já entrou no meu consultório [falando]: ‘Eu não vim aqui pra ficar bonitinha igual suas clientes, vim porque quero saúde’”, lembrou o profissional.

O médico relatou, ainda, que depois de conseguir emagrecer, Marília voltou a engordar: “Acho que ela não sabia lidar com essa situação [de ter emagrecido e atingido seu objetivo], namorando, foi fazer plástica antes da hora e acabou engravidando. E, aí, a relação com o Murilo não era legal, ela se perdeu e voltou a engordar, aí veio a pandemia e ela voltou a me procurar”, concluiu.

Na web, os internautas foram à loucura com o fato de dona Ruth ter publicado esse vídeo. Uns acreditam que a relação da influenciadora com o ex-genro não anda das melhores. Mas há quem diga que a exposição foi acidental.